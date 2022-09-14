Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi.
Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.
Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti - Son Dakika