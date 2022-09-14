Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti

14.09.2022 11:51

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından dövüldü. Şiddet anı başka bir aracın araç içi kamerasına yansırken, vatandaş duyarlı davranarak şiddeti polise ihbar etti.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

GÖRMEZDEN GELMEDİ, POLİSE BİLDİRDİ

Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.

YORUMLAR
500
Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı
Kaynak: İHA

Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:52 Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü
10:53 Gram altının fiyatı düştü! 999 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement