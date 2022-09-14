Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Kaynak: İHA

Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti - Son Dakika

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