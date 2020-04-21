Otomobilde kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü...O anlar kamerada - Son Dakika

Otomobilde kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü...O anlar kamerada

Ankara'da otomobilde kadına tokat ve yumruk anı kameralara yansıdı

Başkent'te kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kadına şiddet uyguladığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören İlçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın şiddetinin artması üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam hızını alamayarak otomobilin kapısını açtı ve kadına tekmeler savurdu. Kavga seslerini duyarak durumu fark eden çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Tokat ve yumruk görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.