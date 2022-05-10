Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar - Son Dakika
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Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar

10.05.2022 21:48

Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılarKIRIKKALE Kırıkkale'de anahtarı içeride unutulan otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar

KIRIKKALE Kırıkkale'de anahtarı içeride unutulan otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Kırıkkale'de Diş Hekimliği Fakültesi önüne otomobilini park eden bir anne, bebeği S.Ç.yi bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti. Bir süre sonra döndüğünde anahtarı otomobil içinde unutan anne, kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Yaklaşık yarım saat otomobil içinde mahsur kalan bebek, adrese yönlendirilen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka sol kapı camını kırarak kapıyı açtı.

Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar
Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar
Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar
Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar

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Kırıkkale, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği böyle kurtardılar - Son Dakika


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