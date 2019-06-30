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OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN İKİZ BEBEKLERİ ÇİLİNGİR KURTARDI

14 dakika önce

Beşiktaş'ta annelerinin bir anlık dalgınlığı sonucu otomobilde mahsur kalan ikiz bebekler için mahalleli seferber oldu.

OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN İKİZ BEBEKLERİ ÇİLİNGİR KURTARDI, System.String[]

Beşiktaş'ta annelerinin bir anlık dalgınlığı sonucu otomobilde mahsur kalan ikiz bebekler için mahalleli seferber oldu. Anne gözyaşlarına boğulurken ikizler bir çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı.
Olay dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. İkiz bebekleri ile bir yakınını ziyarete gelen kadın, park edip indiği otomobilin kapısının kapanması ve çocuk kilidinin devreye girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Arka koltukta oturan 1.5 yaşlarındaki ikiz bebekler araç içinde mahsur kaldı. Kapıyı açamayan kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre kapıyı açmaya çalışan ve kadını sakinleştirmek için çaba gösteren mahallelinin uğraşları da sonuç vermedi. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ve mahalle çilingirinden yardım istedi. İçeride kalan bebeklerin ağlamasıyla cama koli bandı yapıştırıp kırmaya hazırlanan vatandaşlar, bu sırada çilingirin gelmesiyle camı kırmaktan vazgeçti. Çilingir kısa süren çalışma sonucu otomobilin kapısını açmayı başardı. Gözyaşları içinde bebeklerinin kurtarılmasını bekleyen anne kapının açılmasıyla derin bir nefes aldı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Anne, Beşiktaş, Güncel
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