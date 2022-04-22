Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı

22.04.2022 09:45

Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı Kocaeli'de eşinin kilitlediği otomobilde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de eşinin kilitlediği otomobilde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 41 SH 322 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi. Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı. Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı. Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı
Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde mahsur kalan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika


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