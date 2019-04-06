Otomobilde Mahsur Kalan Pelin Bebeği İtfaiye Kurtardı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHAKartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldıOlay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA



Kartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldı



Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Pelin bebeğin bulunduğu araçtan inen baba, bir anda kapıların kilitlendiğini farketti. Anahtar içeride olduğu için kapı açılmayınca durum itfaiye bildirildi. Olay yerine itfaiye otomobil yan camını kırarak kilitli kapıyı açtı. Pelin bebek olay yerine gelen annesine verildi. Annesi uzun süre bebeğine sarılarak öptü. Pelin bebek itfaiye ve sağlık ekiplerinin de ilgi odağı oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'

Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu

Darbecilerin "Katliam" Talimatları İlk Kez Ortaya Çıktı

Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı