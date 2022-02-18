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Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı

18.02.2022 15:33

Son dakika haberi: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdıKOCAELİ Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı.

İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı

KOCAELİ Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü ise itfaiye eri kucağına alarak otomobilden çıkardı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki 41 FS 774 plakalı Mitsubishi marka otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı.

Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı

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Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İtfaiye eri otomobilde mahsur kalan sürücüyü kucağında taşıdı - Son Dakika


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