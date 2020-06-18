Otomobilde metamfetamin ile yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Otomobilde metamfetamin ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 198,65 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 198,65 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, dün akşam bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 198.65 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan 3 şüpheli tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı