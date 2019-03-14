Otomobilde Ölü Bulundu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.



Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı Mevkii'nde meydana geldi. Yol ayrımındaki kaldırıma çarparak, duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz olduğunu fark edenler, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mustafa Çakır olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Mustafa Çakır'ın cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nn Ölüm İlanında Dikkat Çeken Detay

Kocasına Ateş Edip Yoldan Geçen Genci Öldüren Kadına 24 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verildi

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümünde Yeni İddia: Aracın Lastiği Patlamış

Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi