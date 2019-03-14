Son Dakika Haberleri: Otomobilde Ölü Bulundu

Otomobilde Ölü Bulundu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı Mevkii'nde meydana geldi. Yol ayrımındaki kaldırıma çarparak, duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz olduğunu fark edenler, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mustafa Çakır olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Mustafa Çakır'ın cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Kocaeli, Mustafa Çakır, Körfez, Güncel
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