OTOMOBİLDE OTURURKEN YÜZÜNDEN VURULDU, 13 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLDE OTURURKEN YÜZÜNDEN VURULDU, 13 GÜN SONRA ÖLDÜ

10.04.2023 10:27

ERZURUM'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin otomobilinde oturan Ebubekir Akın (28), yüzünden vuruldu.

ERZURUM'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin otomobilinde oturan Ebubekir Akın (28), yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Akın, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4'ncü Canan Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE OTURURKEN YÜZÜNDEN VURULDU, 13 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Kritik Trabzonspor maçında sahada olmayacak
12:05 "Karısı İYİ Parti'den, kocası CHP'den aday" iddiaları sonrası Ece Güner sessizliğini bozdu: Geçen yıl boşandık
11:45 Haluk Levent'in başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi
11:34 Bu kez siyasette ter dökecekler! İşte spor camiasından milletvekili adayı olan isimler ve partileri
11:33 ABD'de fırtına sonrası bir evin bahçesine araba düştü! O anlar saniye saniye kamerada
11:29 Vicdanları sızlatan olay! Uyuşturucu bağımlısı çift, ölen bebeklerini bir hafta fark etmemiş
11:29 Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Terzi dizisinden ilk fragman yayınlandı
11:16 Seçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğim
11:13 Merkez Bankası demir sandıkları Kapalıçarşı'ya yolladı! Milyonlarca doları her gün bu yöntemle topluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 12:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİLDE OTURURKEN YÜZÜNDEN VURULDU, 13 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement