OTOMOBİLDE OTURURKEN YÜZÜNDEN VURULDU, 13 GÜN SONRA ÖLDÜ

Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü de aday oldu fakat AK Parti'den değil

ERZURUM'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin otomobilinde oturan Ebubekir Akın (28), yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Akın, 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4'ncü Canan Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.