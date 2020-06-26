Otomobilde ÖTV indirimi hayal - Son Dakika

Otomobilde ÖTV indirimi hayal

Son dönemlerde ikinci el piyasasındaki aşırı yükseliş ve pandemi sürecinde devletin birçok sektör için kredi faizlerini düşürmesinin ardından vatandaşlar arasında 'sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi gelebilir' beklentisi hayal oldu.

Son dönemlerde ikinci el piyasasındaki aşırı yükseliş ve pandemi sürecinde devletin birçok sektör için kredi faizlerini düşürmesinin ardından vatandaşlar arasında 'sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi gelebilir' beklentisi hayal oldu. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, "Sıfır araç üretilmediği için fiyatlar düşmez. Bu bir arz-talep meselesi. Talep çok fazla olduğu için şu an indirim olacağı imkansız gözüküyor" dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda milyonlarca kişi, memleketine gidemedi. Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, şimdiden araba almak için hazırlıklara başladı. İkinci el araçlardaki fiyatlar tırmanışını sürdürürken vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceği düşüncesi içerisine girdi.


"İndirim imkansız görünüyor"


Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ÖTV indirimi ve ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Güveloğlu, talebin çok fazla olduğu için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek, "Bu bir arz-talep meselesi. Talep çok fazla olduğu için indirim beklemiyorum. Şu an öyle bir indirim olacağı imkansız gözüküyor" diye konuştu.


İkinci el araç fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, "Sıfır araç üretilmediği için fiyatlar da düşmez. İkinci eldeki fiyat tırmanması devam edecek. Piyasa çok hareketli insanlar araba bulamıyor. Pandemiden dolayı da insanlar toplu taşıma yerine araç tercih ediyor. Böyle olunca da sıfır araç üretiminde sıkıntı var. İkinci ele de bu yansıyor ve otomatik olarak fiyatlar yükseliyor. Bunun da bir süresi var. İnsanlar yatırım yapacak başka bir şey bulamıyor Konut son 3-4 yıldır kötü bir dönem geçirdi. O nedenle araba bu konuda daha aktif oluyor. Fiyatlarda düşme söz konusu olmaz. Bu şekilde giderse biraz daha artacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.


"İkinci elde altın yıl yaşanıyor"


İkinci el araç piyasasının altın yılını yaşadığını kaydeden Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi:


"İkinci el araba piyasası altın yılını yaşadı ve yaşıyor. Bu şekilde de ne kadar devam eder bizde kestiremiyoruz. Araç alım satımı yapan bizler zarar ediyoruz bu şekilde. Fiyatların artması bizi kar ettirmiyor. 70 bin liralık aracı 75 bin liraya satınca para kazandığımızı düşünüyoruz ama geri dönüşünde biz o aracı 78-80 bin liraya alıyoruz. Durum böyle olunca da zarar ediyoruz. Konutla otomobil kredileri aynı zamanda düştüğü için konuta biraz daha rağbet oldu. Özellikle konut son dönemde satılmıyordu. Bence konut daha yükselecek gibi. Araçlarda yüzde 1 ile yüzde 5 oranında artış olursa konutta bu oran yüzde 10-20'ye tırmanacak gibi." - ADANA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomobilde ÖTV indirimi hayal - Son Dakika Ekonomi

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