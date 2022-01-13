Otomobilde ÖTV matrahları değişti - Son Dakika

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Motor hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi. ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik değişiklik, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Düzenlemeyle bazı otomobillerde 5 bin ila 35 bin lira arasında indirim yapılması bekleniyor.