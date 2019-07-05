Son Dakika Haberleri: Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi
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Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

20 dakika önce

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi, System.String[]
Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37 
renault, türkiye, ford, Ekonomi
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