Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi
20 dakika önce
Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37
'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault
olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford
oldu.
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