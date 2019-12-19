Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi

6 saat önce

ÇORUM'da bir otomobilde yapılan aramada, üzerlerinde figürler bulunan iki parça halinde 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi.

Otomobilde sahte külçe altın ele geçirildi, System.String[]

ÇORUM'da bir otomobilde yapılan aramada, üzerlerinde figürler bulunan iki parça halinde 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

? Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobilde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ön kaput içerisinde, poşette zulalanmış, iki parça halinde, üzerlerinde figürler bulunan 6 kilo 245 gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirildi. Otomobildeki N.D., Ö.A., R.G. ve  H.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
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