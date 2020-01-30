Otomobilde sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilde sahte rakı ele geçirildi

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup arama yaptığı otomobilde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Otomobilde sahte rakı ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup arama yaptığı otomobilde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Foça'nın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan O.S.'nin sahte rakı üretip sattığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ürettiği sahte rakıları otomobiliyle başka bir yere götürürken aracını durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ile 5 litrelik plastik bidonda etil alkol bulundu. Gözaltına alınan O.S.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
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