Otomobilde sentetik ecza haplarla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde 278 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si de serbest kaldı.

Soma'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, dün sürücünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü de araçla kaçtı. Peşine düşen polis, 10 dakika sonra aracın önünü kesip, durdurdu. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı, yapılan aramada ise 278 sentetik ecza hap ile uyuşturucu hap satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 750 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. (26) ve A.T. (26), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli de serbest bırakıldı.