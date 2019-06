Otomobilde 'sıfır ÖTV' sesleri

ODD Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, "Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar;'otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup', sağlanacak olan bu can suyu oluşturmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi. Otomobil sektöründe bazı durumlarda sıfır ÖTV düzenlenmesi gerektiği konuşuluyor. Konuyla ilgili olarak;Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu yaptığı yazılı açıklamada "Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, oluşturduğu olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir" diyerek önerilerini paylaştı: Önerimiz 2019 yıl sonuna kadar; 'otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup', sağlanacak olan bu can suyu oluşturmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.

Bilaloğlu açıklamsında şu ifadelere yer verdi:

"Geride bıraktığımız 2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştı. İhtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. Bu düzenleme ile alt vergi dilimlerinden daha fazla modelin faydalanması mümkün oldu. 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına ilave süre tanındı. Sektörümüze uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Son olarak da hem hurda indirimine konu olan matrahlar hem de devamında hurda teşvik tutarları güncellendi. Öncelikle alınan hızlı aksiyonlarla 2018 yılı Ekim ayında durma noktasında olan otomotiv sektörüne verilen desteklere müteşekkir olduğumuzu söylemek isteriz. Ülkemiz ekonomisi ve istihdamı yönünden otomotiv ekosisteminin devamlılığı büyük önem taşıyor. Ayrıca mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların gelmesi bakımından iç pazarın önemini daima vurguluyoruz. Tüm bu önlemlere rağmen Türkiye Otomotiv Sektörü toplam pazarı 2018 yılında yüzde 35 oranında daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 5 yıllık Ocak- Mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51,4 azaldı. Son yıllarda otomotiv sektöründe oluşturulan iç pazarımız, ana ve yan sanayinin üretim ve ihracat başarısında, ülkemizde otomotiv ticaretinin gelişiminde, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle oluşturduğu istihdam ile ülkemizdeki tüm paydaşlar açısından çok değerli. Otomotiv ekosisteminin, ticaretinin en önemli parçalarından olan ve yaklaşık 80 bin 000 kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılında alınan önlemlerin, otomotivde faaliyet gösteren tüm paydaşların geçiş sürecini kolaylaştıracağı, oluşturduğu olumlu etki ile ekonomiye, istihdama yarar sağlamaya devam edeceği düşünülmektedir.

Bu bakımdan önerimiz 2019 yıl sonuna kadar: Otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc'yi aşmayan araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması, ticari araç grubunda da ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesi olup, sağlanacak olan bu can suyu oluşturmakta olan tahribatı minimize edecek ve sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

