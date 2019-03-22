Son Dakika Haberleri: Otomobilde Sigara Yasağı 'Yolda'

Otomobilde Sigara Yasağı 'Yolda'

51 dakika önce

YASAĞIN, hamile kadın ve çocukların seyahat ettiği otomobillerde uygulanması hedefleniyor.

Otomobilde Sigara Yasağı 'Yolda', System.String[]
YASAĞIN, hamile kadın ve çocukların seyahat ettiği otomobillerde uygulanması hedefleniyor. Hükümetin bu yönde hazırladığı önergede dünya çapında 166 bin çocuğun pasif sigara içiciliği yoluyla hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi verilerine göre Almanya'da yaklaşık 1 milyon çocuk arabada pasif içici olarak sigara dumanına katlanmak zorunda kalıyor. Kamuoyu araştırmasına göre Almanların yüzde 71'i sigara yasağından yana. Sigara tiryakileri arasında yasaktan yana olanların oranı ise yüzde 67.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:43 

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