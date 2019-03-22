Otomobilde Sigara Yasağı 'Yolda'
51 dakika önce
YASAĞIN, hamile kadın ve çocukların seyahat ettiği otomobillerde uygulanması hedefleniyor.
YASAĞIN, hamile kadın ve çocukların seyahat ettiği otomobillerde uygulanması hedefleniyor. Hükümetin bu yönde hazırladığı önergede dünya çapında 166 bin çocuğun pasif sigara içiciliği yoluyla hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi verilerine göre Almanya
'da yaklaşık 1 milyon çocuk arabada pasif içici olarak sigara dumanına katlanmak zorunda kalıyor. Kamuoyu araştırmasına göre Almanların yüzde 71'i sigara yasağından yana. Sigara tiryakileri arasında yasaktan yana olanların oranı ise yüzde 67.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:43
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