Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
50 dakika önce
Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:46 Kaynak: AA
Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaşar Bolat Üst Geçidi yakınlarında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.
Mahalle sakinlerince sütle beslenen kedi yavrusu, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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