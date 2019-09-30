Son Dakika Haberleri: Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kale Cevherpaşa Camisi yakınlarında park halindeki 20 K 9453 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.


Mahalle sakinlerince sütle beslenen kedi yavrusu, daha sonra Kale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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