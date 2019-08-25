Son Dakika Haberleri: Otomobilde sıkışan kendi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Otomobilde sıkışan kendi yavrusunu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaşar Bolat Üst Geçidi yakınlarında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.

Mahalle sakinlerince sütle beslenen kedi yavrusu, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Isparta, İtfaiye, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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