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Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Şanlıurfa'da köpek kurtarma operasyonuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'da köpek kurtarma operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin egzoz kısmına köpek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmayla köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek doğaya salındı.

Otomobilde sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa, Akçakale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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