Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı

6 saat önce

Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı, System.String[]

Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesi, Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. D-400 karayolundan Adana istikametine gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Kaza sonrası içinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki Murat Akkır sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Akkır'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza sonrası hafif yaralan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
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