Son Dakika Haberleri: Otomobilde Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Otomobilde Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Kırklareli'nde, su kanalına düşerek menfez altına sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Otomobilde Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Kırklareli'nde, su kanalına düşerek menfez altına sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çağla Karademir yönetimindeki 34 SD 3044 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Kanal içerisinde ilerleyen otomobil menfez altına girerek sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Karademir'i sıkıştığı yerden yoğun uğraşlar sonucu çıkardı.

Karademir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Menfeze sıkışan otomobil ise kurtarıcı yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Kırklareli, İtfaiye, Güncel
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