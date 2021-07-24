Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BHK 166 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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