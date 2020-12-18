Otomobilde sıkıştı, "Lütfen kesmeyin bacağımı "diye ağladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında konuşulanları yanlış anlayıp bacağının kesileceğini zannedince "Lütfen kesmeyin bacağımı" diye ağladı. Genç, otomobil içinde yaralı olarak kurtarılırken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Serik karayolu Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan B. (29), 07 YHS 60 plakalı Doğan marka otomobil ile D-400 karayolunda Manavgat ilçesi istikametine seyir halindeyken, Bereket Mahallesi kavşağına geldiği esnada, tali yoldan kavşağa girmek isteyen Muhammet K.'nin kullandığı 33 HR 551 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 07 YHS 60 plakalı araç sürücü Hasan B. ile yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil Emir B. (3) ve Haydar Furkan D. (19) 33 HR 551 plakalı araç sürücü olan Muhammet K. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle ön ve arka koltuk arasında sıkışan Furkan D., sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Müdahale edilirken aracın bazı parçalarının kesileceğiyle ilgili "Kesmeden ne olduğunu göremeyeceğiz" cümlesini duyup bacağının kesileceğini zanneden yaralı, "Bacağımı kesmeyin" diye ağlamaya başladı. Otomobil içinde çıkartılan Furkan D. ve diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA