Otomobilde Silahlı Borç Kavgası: 2 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobil içerisinde borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.Ç., tabancayla İsmail Ç. ve Soner D.'yi yaraladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobil içerisinde borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.Ç., tabancayla İsmail Ç. ve Soner D.'yi yaraladı. Kaçan saldırgan, daha sonra jandarmaya teslim oldu.



Olay, Sandıklı'ya bağlı Yunus Emre Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 TH 8413 plakalı otomobille Sandıklı'ya gelen İsmail Ç. ve Soner D., Sandıklı Akin köyü yolu üzerinde M.Ç. ile buluştu. İsmail Ç., Soner D. ve M.Ç. otomobilde oturdukları sırada iddiaya göre aralarında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracın arka koltuğunda oturan M.Ç. tabancayla İsmail Ç. ve Soner D.'ye ateş etti. İsmail Ç. ve Soner D. çeşitli yerlerinden yaralanırken, M.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail Ç. ve Soner D. ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olaydan sonra kaçan M.Ç. ise ruhsatsız tabancasıyla birlikte dün gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Afyonkarahisar

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