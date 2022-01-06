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Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama hayatını kurtaramadı - Son Dakika

Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama hayatını kurtaramadı

06.01.2022 23:29

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kardeş otomobildeyken uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Ağabeyin yaralı halde kullandığı otomobille hastaneye getirdiği küçük kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Remil yolu üzerinde gece saatlerindeyaşanan olayda, ilçede kuyumculuk yapan Hüseyin Şahin ile abisi Kadir Şahin, iddiaya göre aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan N.Y., M.Y. ve A.Y. ile telefonla görüştükten sonra otomobille Remil yolundan ilerledi.

5 KİLOMETRELİK YOLU YARALI HALDE GİTTİ

Şahıslarla buluşmak üzere belirledikleri adrese giden kardeşler, seyir halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğradı. Vücutlarına mermiler isabet eden kardeşlerden Kadir Şahin, kendisine göre durumu daha ağır olan kardeşi Hüseyin Şahin'i hastaneye götürebilmek için direksiyonun başına geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaralı halde otomobil kullanarak kat eden Kadir Şahin, kardeşini Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

KARDEŞİ KURTARILAMADI

Burada doktorların müdahale ettiği yaralılardan Hüseyin Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Şahin ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Suruç Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

OLAYI DUYAN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti. Küçük kardeşin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilde silahlı saldırıya uğradılar! Yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama kurtaramadı
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Hüseyin Şahin, Kadir Şahin, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama hayatını kurtaramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama hayatını kurtaramadı - Son Dakika
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