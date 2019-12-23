Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

6 saat önce

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi, System.String[]
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yumurtalık'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek, durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile doğru tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği, 2 çocuk babası Bülent Mamak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı Murat Gökler ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Murat Gökler ile Bülent Mamak'ın cenazeleri, bugün sabah saatlerinde yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Yumurtalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Adana
Yumurtalık, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü
Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:13:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]