Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille tarlaya giden 2 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateşle yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille tarlaya giden 2 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateşle yaralandı. Olay, öğleden sonra ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Şakir ve Kukak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Olay, öğleden sonra ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Şakir ve Kukak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Murat Kukak, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa 'ya sevk edildi. Mahallede önlem alarak inceleme yapan jandarma ise kaçan saldırgan veya saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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