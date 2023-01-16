Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişinin çete lideri olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişinin çete lideri olduğu ortaya çıktı

16.01.2023 12:23
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişinin çete lideri olduğu ortaya çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu şahsın 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu şahsın 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka 61 VN 966 plakalı otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı CB 7949 TC plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Lordkipanidze yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gürcistan vatandaşı Lordkipanidze'yi öldüren şahıs Bulgaristan plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şahsın şehir dışına çıkabileceğini de değerlendiren polis ekiplerince çevre illerdeki güvenlik güçlerine de haber verildi. Polis ekiplerinin sıra süredeki çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.M. ve N.M. isimli şahıslar Samsun'da yakalandı. Yakalanan şahıslar Trabzon'a gönderilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ve saldırıyı gerçekleştirenlerin ise saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Gürcistan, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişinin çete lideri olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gürcistan uyruklu kişinin çete lideri olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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