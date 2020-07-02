Otomobilde sinema keyfi - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında açık havada sinema günleri düzenlendi. İskenderunlular otomobillerinde filim izlemenin keyfini yaşadılar.
Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 82'nci yıl dönümü, bu yıl düzenlenen sınırlı etkinliklerle kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sportif ve sanatsal etkinliklerle kutlama yapmayı planladıklarını söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İnsanlarımıza festival coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Covid-19 önlemleri çerçevesinde İskenderun'un kurtuluş günü olan 5 Temmuz'da festival coşkusunu yaşatmaya çalışacağız" dedi.