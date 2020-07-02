Otomobilde sinema keyfi - Son Dakika

Otomobilde sinema keyfi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında açık havada sinema günleri düzenlendi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında açık havada sinema günleri düzenlendi. İskenderunlular otomobillerinde filim izlemenin keyfini yaşadılar.

Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 82'nci yıl dönümü, bu yıl düzenlenen sınırlı etkinliklerle kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sportif ve sanatsal etkinliklerle kutlama yapmayı planladıklarını söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İnsanlarımıza festival coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Covid-19 önlemleri çerçevesinde İskenderun'un kurtuluş günü olan 5 Temmuz'da festival coşkusunu yaşatmaya çalışacağız" dedi.

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AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali'nde 5 gün sürecek olan açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenlendi. Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen sinema günleri etkinliğine araçları ile gelenler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 'Can Feda' filmini izlemenin keyfini yaşadı. Otomobilde ilk kez sinema izlediklerini belirten İskenderunlular, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.


İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde sinema keyfi - Son Dakika

Son Dakika

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