Otomobilde stokçuluk soruşturması - Son Dakika

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

"Fiyatları etkileme" suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen talimat ile eş zamanlı olarak Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağrıldı.

51 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde ellerindeki araçları satmak istemeyen bayilerin, bu araçları rezidansların otoparklarını kiralayıp buralarda stokladıkları haberi büyük tepkiye sebep olmuştu.