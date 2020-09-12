Otomobilde tabancayla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hareket halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan Ahmet Ş.'nin (23) elindeki tabanca ateş alınca ön koltukta oturan arkadaşı Kava Saydam'ın (20) ölümüne neden oldu.

Olay, gece yarısı Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında eğlenen 4 arkadaş Kayhan B. yönetimindeki 34 AGK 94 plakalı otomobille yaşadıkları Sakarya'ya dönmek için yola çıktı. Seyahat sırasında arka koltukta oturan Ahmet Ş., yanındaki tabancayı çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı, çıkan mermi ön koltukta oturan Kava Saydam'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Saydam, arkadaşları tarafından aynı araçla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Saydam, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.?Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Ş.'nin ilk ifadesinde, tabancanın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi. Araçtaki diğer 2 kişinin de ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

- Tekirdağ