Son Dakika Haberleri: Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2)
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Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2)

1 saat önce

3 GÜN ÖNCE 'HAYAT YAŞAMAYA DEĞER' YAZMIŞKozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu (2), System.String[]

3 GÜN ÖNCE 'HAYAT YAŞAMAYA DEĞER' YAZMIŞ
Kozan ilçesinde, otomobilde vurulmuş halde ölü bulunan Ali Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Barış'ın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, 'Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı' yazdığı görüldü. 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:21 Kaynak: DHA
Ali Barış, Kozan, Güncel
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