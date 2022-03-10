Otomobilde tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazide park halindeki otomobilde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş Hacı Bay'ın (43) cesedi bulundu.

Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazide park edilen otomobili fark eden çevredekiler, şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta Hacı Bay'ın tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldu. Bay'ın cesedi incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobildeki incelemede ayrıca çok sayıda mermi bulundu.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.