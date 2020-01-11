Otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikke ile metal objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikke ile metal objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Malkara karayolu üzerindeki uygulama noktasında arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 farklı ebatlarda sikke ile 14 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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