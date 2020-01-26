Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

İstanbul'da araç içerisinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.

Aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şüpheli, korkulukları geçerek intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ece A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Mehmet K'nin cesedi de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar açıklarında çıkarıldı.

Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olaydan sonra araç köprü üzerinden kaldırılarak, incelenmek üzere Gayrettepe Asayiş Şube otoparkına çekildi.

İntihar eden zanlı Mehmet K'nin 2 yağma, 3 oto hırsızlığı, 6 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 3 kasten yaralama ile çocuğa cinsel istismar, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, kötü muamele-kasten yaralama, cinsel taciz ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından 19 ayrı kaydı olduğu belirlendi.