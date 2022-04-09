Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü - Son Dakika
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Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

09.04.2022 23:39
Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Barış S. (32), otomobilde tartıştığı babası Murat S. (58) tarafından satırla öldürdü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Barış S. (32), otomobilde tartıştığı babası Murat S. (58) tarafından satırla öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde meydana geldi. Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
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Edremit, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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