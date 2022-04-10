OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU - Son Dakika
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OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU

10.04.2022 12:42

OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDUMurat SOLAK - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolu'nda otomobilde çıkan kavgada, arka koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye bastonla vurdu.

OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU

Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE D-100 Karayolu'nda otomobilde çıkan kavgada, arka koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye bastonla vurdu. Kazanın atlatıldığı, trafiktekileri de tehlikeye düşüren anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, geçen cuma D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde kaydedildi. Kartal istikametine giden 34 TN 9147 otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti. Arka koltukta oturan kişi bir anda elindeki bastonla direksiyon başındaki sürücünün kafasına vurdu. Sürücünün de karşılık vermesi ve kendini korumaya çalışması nedeniyle araç, sağa sola yalpalamaya başladı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini ara ara kaybedince hem kendi canlarını hem de trafiktekileri tehlikeye attılar. Yaşanan kavga anı arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU
OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU
OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU

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OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA Son dakika! DENİZLİ'DE KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE SÜRPRİZ KUTLAMA

D-100 Karayolu, Tragger, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLDE TEHLİKELİ KAVGA; DİREKSİYON BAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE BASTONLA VURDU - Son Dakika
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