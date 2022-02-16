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UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER - Son Dakika

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

16.02.2022 13:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki şüpheliler G.D. ve S.İ. üzerinde arama yapıldı. Otomobilin teybi sökülerek yapılan incelemede, gizlenmiş 80 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli G.D. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER
UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER
UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER
UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN TEYBİNE GİZLEMİŞLER - Son Dakika
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