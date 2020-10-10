Otomobilde ülkeye kaçak yollarla sokulan 9 papağan ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde ülkeye kaçak yollarla sokulan 9 papağan ele geçirildi

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 9 papağan ele geçirildi.

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 9 papağan ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ankara yönünd ilerleyen tomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, kafeslerde ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği anlaşılan, anavatanı Güney Amerika olan 9 papağan ele geçirildi. Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan S.D. (21) ile Ş.Y. (36) hakkında canlı hayvan kaçakçılığından soruşturma başlatıldı.

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