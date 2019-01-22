Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi
41 dakika önce
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan narkotik denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanımı ve temini ile ticaretini engellemek adına görev yapan narkotik polisleri, Isparta- Konya
karayolu üzerinde şüphe üzerine bir hususi otomobili durdurdu.
Yapılan aramalarda otomobil içerisinde bulunan A.A. ve A.Ç. isimli şahısların üzerinde 1.75 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu
Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı