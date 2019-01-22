Son Dakika Haberleri: Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

41 dakika önce

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanımı ve temini ile ticaretini engellemek adına görev yapan narkotik polisleri, Isparta- Konya karayolu üzerinde şüphe üzerine bir hususi otomobili durdurdu.

Yapılan aramalarda otomobil içerisinde bulunan A.A. ve A.Ç. isimli şahısların üzerinde 1.75 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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