Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

17.11.2020 19:13
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, park halinde otomobilde 1 gram ağırlığı metamfetamin ve 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, park halinde otomobilde 1 gram ağırlığı metamfetamin ve 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstasyon Mahallesi Demirköprü altında park halinde bulunan 43 HT 976 plakalı araç ve içerisinde bulunan D.D. ve R.Ü. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 gram daralı ağırlığı metamfetamin, 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler, D.D. ve R.Ü., gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Metamfetamin, Tavşanlı, Kütahya, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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