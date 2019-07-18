Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ
'da polisin şüphelenip durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polis
, çalışması sırasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Arama yapılan araçta 4 fişek halinde 3,99 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 4,93 gram eroin, 1 fişek halinde 0,41 gram kokain 21 adet ectasy hap, 0,69 gram plaka esrar ile 1 adet cam tüp ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 450 TL ele geçirdi. Polis araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyette ifadelerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ