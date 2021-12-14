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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı

14.12.2021 08:49
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin durduğu otomobilde 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin durduğu otomobilde 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.G. (30) ile eşi A.G. (34) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen araç ilçe girişinde durdurulup, arama yapıldı. Otomobile yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.G. ile eşi A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. tutuklandı, eşi A.G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Ortaca
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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