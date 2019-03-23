Son Dakika Haberleri: Otomobilde Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirildi

Otomobilde Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirildi

14 dakika önce

GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi.

Otomobilde Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.B. gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde ve sürücü E.B.'nin üzerinde yaptığı aramalarda 796 captagon uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 lira para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler E.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel
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