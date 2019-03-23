Otomobilde Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirildi
14 dakika önce
GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi.
GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.B. gözaltına alındı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
devriye ekipleri, Güneş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde ve sürücü E.B.'nin üzerinde yaptığı aramalarda 796 captagon uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 lira para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler E.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: DHA
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