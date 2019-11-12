Son Dakika › Güncel › Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı - Son Dakika
Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
7 saat önce
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara'ya götüren Y.K.'yi takibe aldı. Y.K.'nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak