Son Dakika Haberleri: Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
Son Dakika Güncel Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı - Son Dakika

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

7 saat önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara'ya götüren Y.K.'yi takibe aldı. Y.K.'nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:14:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]