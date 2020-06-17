Otomobilde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındılar - Son Dakika

ADANA'da otomobil içerisinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar eroin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 33 ACM 329 plakalı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Mahalle bekçileri, içerisinde 1 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu otomobili, İbo Osman ile Abdi İpekçi caddelerinin kesiştiği kavşakta park halinde buldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar eroin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobil ve gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucularla birlikte Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.