OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANDILAR

15.06.2022 11:13
OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANDILAR

ESENYURT, D-100 karayolunda seyir halindeki otomobilde uyuşturucu aldıkları iddia edilen 3 kişi, göreve giden Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati sayesinde durduruldu.

ESENYURT, D-100 karayolunda seyir halindeki otomobilde uyuşturucu aldıkları iddia edilen 3 kişi, göreve giden Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati sayesinde durduruldu. Şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden otomobil içerisinde 3 kişi, iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başladı. Aynı istikamette giden Esenyurt Olay Yeri Grup İnceleme Amirliği'ne bağlı ekip, otomobil içerisinde uyuşturucu kullanıldığından şüphelendi. Bu şüphe ile otomobil durdurularak içindeki 3 kişi yere yatırıldı. Suriye uyruklu H.H., M.M. ve A.A. olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında otomobil içerisinde 1 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra olay yerine gelen devriye ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Gözaltında bulunan 3 kişi'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İnceleme, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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